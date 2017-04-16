<p> Anayasa değişikliği referandumunda oy verme işleminin bitmesinin ardından Kahramanmaraş'ta sandıkların tamamı açıldı.</p> <p> Kahramanmaraş'ta referandum oylamasından yüzde 74 "Evet" yüzde 26 ise "Hayır" oranı çıktı.</p> <p> </p> <p>
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