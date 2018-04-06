Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen askerler ile muvazzaf subayların da yer aldığı zanlılara yönelik Tekirdağ, İzmir, Batman, Bingöl, Erzincan, Kilis, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

Öte yandan, zanlıların yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA