Kahramanmaraş'ın sümbülleri, endemik zenginliği korumak amacıyla seralarda yetiştiriliyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Üçüncü Murad'ın fermanıyla Topkapı Sarayı'nın bahçesini süsleyen Kahramanmaraş'ın sümbülleri, hem Topkapı Sarayı hem de kentteki cadde ve refüj süslemelerinde kullanılıyor.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, fermanlara konu olan sümbüller hem endemik zenginliği korumak hem de gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla seralarda yetiştiriliyor.



Kentin farklı noktalarındaki refüjlerde gerçeğinin yanı sıra buket şeklindeki dev maketleriyle de dikkati çeken sümbüllerin varlığının artırılması için hummalı çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda seralarda üretilen çiçekler, merkez ilçe Dulkadiroğlu Belediyesince "Dulkadiroğlu Çiçek Açıyor Balkonlar Renkleniyor Projesi" kapsamında her yıl saksılarda 15 binin üzerinde vatandaşa dağıtılıyor.



Kentteki tarihi konak ve evlerin balkonlarına yerleştirilen sümbüller, baş döndüren kokusunun yanı sıra görsel güzelliğiyle de dikkati çekiyor.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın iklim özellikleri dolayısıyla farklı bitki floraya sahip olduğunu söyledi.



Şehrin bu zenginliğinden dolayı her türlü bitkinin yetiştiğini vurgulayan Kabakcı, "Kahramanmaraş geçmişte Osmanlı saraylarına çiçekler göndermiş bir şehirdir. Bu konu hakkında bir ferman tespit ettik. Sultan Üçüncü Murad Kahramanmaraş'tan fermanla sümbül ister. 50 bin ak 50 bin de gök sümbül toplanıp Topkapı Sarayı'nın bahçesinde belirlenen alana dikilir." diye konuştu.



Endemik bitki zenginliği



Kahramanmaraş'ın, birçok Avrupa ülkesinden daha fazla bitki türüne sahip olduğunu vurgulayan Kabakcı, şunları kaydetti:



"Kahramanmaraş'ın dere ve dağlarından adını alan da 25 çeşit bitkimiz var. Yani 2 bin 500 kadar endemik bitki çeşidimiz var. Bunların hem tarımı yapılmakta hem de doğada kendiliğinden oluşmaktadır. Kahramanmaraş dondurmasının yapılmasının kaynağı olan nazlı bitki orkide de bu kentte yetişmektedir. Son yıllarda Büyükşehir Belediyemiz sümbül ekimini tekrar başlatarak bu dağlarda daha çok yetişen sümbül, nergis, lale, ters lale gibi çeşitleri kendi seralarında üretmektedir. Bu sene 1,5 milyon sümbül Topkapı Sarayı ile Kahramanmaraş'ın refüjlerine, parklarına, bahçelerine dikildi."



Kabakcı, geçmişte olduğu gibi Topkapı Sarayı'na bu sene 500 kadar ters lale, yaklaşık 300 kadar da sümbül çeşidinin o fermanın gerekçesinin yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesince götürülerek dikildiğini söyledi.



Gelecek yıllarda belediyenin seralarında bu sümbül çeşitlerinin artırılarak üretiminin yapılacağını dile getiren Kabakcı, bu bitkilerin de koruması gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin bu anlamda ciddi bir faaliyet içerisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.