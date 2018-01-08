Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kahramanmaraş’ta 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda kaçak sigara yüklü bir araca operasyon yapıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ambulans şoförü hastayı yatağına kadar sırtında taşıdı

Ambulans şoförü hastayı yatağına kadar sırtında taşıdı

Yıllar sonra bu halde bulundu

Yıllar sonra bu halde bulundu

İstanbul'da kar yağışı tarihi belli oldu

İstanbul'da kar yağışı tarihi belli oldu

Geçmişin tozlu raflarından çarpıcı kareler

Geçmişin tozlu raflarından çarpıcı kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA