Kahramanmaraş’ta 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- İHA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda kaçak sigara yüklü bir araca operasyon yapıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.
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