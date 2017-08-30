Kahramanmaraş'ta 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi
- İHA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 10.34 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göknük- Pazarcık bölgesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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