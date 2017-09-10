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Kahramanmaraş’ta 6 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi zeytinlikte bulundu

Kahramanmaraş’ta 6 gündür kayıp olan 84 yaşındaki yaşlı adamın cesedi zeytinlikte bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde ikamet eden ve kayıp olan Hacı Eskalen’in (84) ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Üngüt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan kişinin 6 gün önce kaybolan Hacı Eskalen olduğunu tespit etti. Alzheimer hastası olan Hacı Eskalen’in cansız bedeni cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
 
Hacı Eskalen’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
 

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