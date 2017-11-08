Kahramanmaraş'ta akıma kapılan çatı ustası öldü
Elbistan ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3'üncü kattan düşen çatı ustası olay yerinde hayatını kaybetti.
- AA
İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi, İnci Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında çalışan Harun Kelek (19), binanın yanından geçen elektrik akımına kapılarak zemine düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Kelek'in cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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