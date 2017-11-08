Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kahramanmaraş'ta akıma kapılan çatı ustası öldü

Elbistan ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3'üncü kattan düşen çatı ustası olay yerinde hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi, İnci Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında çalışan Harun Kelek (19), binanın yanından geçen elektrik akımına kapılarak zemine düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kelek'in cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Üsküdar, Ümraniye ve Çekmeköy metrosunu en geç bir ay içerisinde açacağız

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Üsküdar, Ümraniye ve Çekmeköy metrosunu en geç bir ay içerisinde açacağız

2600 yılında Dünya yok olabilir

2600 yılında Dünya yok olabilir

ASELSAN'ın gözde silahı Sarp ilk kez tanıtıldı

ASELSAN'ın gözde silahı Sarp ilk kez tanıtıldı

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA