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Kahramanmaraş'ta alev alev yanan cip adeta eridi

Sahibe Uzun yönetimindeki İsviçre plakalı araç seyir halindeyken arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü Uzun, aracı yolun kenarına çekerek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Lüks cipin cam tavan olması sebebiyle üst kısmı tamamen eridi

  • İHA
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde lüks cipin alev alev yanması korku dolu anlar yaşattı. Tavanı cam olan cip yanarak adeta eridi.
 
İHA'nın haberine göre olay, Pazarcık İlçesi Eğrice Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İsviçre'de yaşayan ve tatil için memleketi Pazarcık'a gelen 39 yaşındaki Sahibe Uzun yönetimindeki İsviçre plakalı araç seyir halindeyken arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü Uzun, aracı yolun kenarına çekerek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
 
Başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürebildi. Lüks cipin cam tavan olması sebebiyle üst kısmı tamamen eridi. Kullanılamayacak hale gelen cip, çekici tarafından otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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