Kahramanmaraş’ta asfalt yüklü tanker tren raylarına devrildi

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinden Pazarcık istikametine seyir halinde olan 47 AP 321 plakalı asfalt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniköy Özbek Mahallesi'nde yer alan hemzemin geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerde bulunan sıcak asfalt çevreye saçılırken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle kapanan demir ve karayolu 3 saat süren temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.