Kahramanmaraş’ta asker eğlencesinde maganda dehşeti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesi’nde bir asker eğlence programında kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından havaya rast gele ateş edildi. Açılan ateş sonrası eğlence programına yer alan davulcu 28 yaşındaki Adil Tüz’ün göğsüne kurşun isabet etti. Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan Adil Tüz, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Adil Tüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adil Tüz’ün ölüm haberini alan yakınları hastane morgu önünde sinir krizleri geçirdi. Asker eğlencesinde davulcunun ölümüne neden olan tabanca ve ateş edenin kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.