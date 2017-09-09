Kahramanmaraş'ta bayramda mezarlıkta hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü yakınlarının kabir ziyaretine gelen vatandaşların Şeyhadil Mezarlığı Şehitlik kapısının önüne bıraktıkları araçların camlarının sert cisimle kırılıp içindeki cep telefonu, para ve özel eşyaların olduğu bebek çantalarının çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarından olay günü mezarlık etrafında dolaşan şüpheli bir aracın markasını belirleyen polisler, kent genelindeki MOBESE ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyerek şüpheli araca ulaştı.

Araç sahibinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yağma, evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık ve yaralama gibi 14 suçtan kaydı bulunan olayın zanlısı Kenan K'yi (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.