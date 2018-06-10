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Kahramanmaraş'ta boş bir evde kilitli tutulan genç kız kaçırıldığını söyleyerek yardım isteyince imdadına polis yetişti

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın 2. katındaki boş evde kilitli tutulan genç kız kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Genç kızın yardım çığlıklarına önce bina sakinleri sonra polis yetişti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polis ekipleriyle birlikte yangın merdiveni aracılıyla genç kızı evin balkonundan aşağı indirdi.

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Kahramanmaraş’ta boş evde kilitli tutulan genç kızın yardım çığlığına önce bina sakinleri sonra polis ekipleri yetişti. Tamamen eşyasız olan evde inceleme yapan polis ekipleri, bir sünger yatak üzerinde uyandığını öne süren genç kızı alıkoyan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Trabzon Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabahın ilk ışıklarında bir genç kız, boş evin balkonuna çıkarak apartman sakinlerine kaçırıldığını söyleyerek polisi aramalarını istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polis ekipleriyle birlikte yangın merdiveni aracılıyla genç kızı evin balkonundan aşağı indirdi.

Genç kız, ekip aracına alınarak 112 sağlık görevlileri tarafından muayene edildi. 18 yaşından küçük olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan genç kız, alınan sağlık raporunun ardından çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

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