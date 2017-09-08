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Kahramanmaraş’ta dehşet! Lavaboyu açmaya yardım etmeyen oğlunu öldürdü

Kahramanmaraş’ta 70 yaşındaki Abdullah Y., tıkanan lavaboyu açmak için kendisine yardım etmeyince tartıştığı oğlunu gece uyurken pompalı tüfekle öldürdü. Gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi, Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde tıkanan lavaboyu açmaya çalışan Abdullah Y. (70), oğlu Murat Y.'den kendisine yardım etmesini istedi. Yaşlı adam, yardım etmeyeceğini söyleyen oğlu ile tartıştı.
 
Oğlunun kendisiyle tartışmasına öfkelenen baba Abdullah Y., oğlunu gece uyurken av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü.  
 
Olayla ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Abdullah Y.’yi gözaltına aldı. 
 
Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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