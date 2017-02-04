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Çağlayancerit'te deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi'nde, Richter ölçeğine 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.49'da merkez üssü Bolukdamlar Mahallesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

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