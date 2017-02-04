Çağlayancerit'te deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.49'da merkez üssü Bolukdamlar Mahallesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı olmadı.