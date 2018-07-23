Kahramanmaraş'ta dün eski başkan tarafından öldürülen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kozan toprağa verildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün eski başkan tarafından silahla öldürülen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, toprağa verildi.
- AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün eski başkan tarafından silahla öldürülen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kozan için Fatih Mehmet Sultan Han Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, oda üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kozan'ın naaşı, omuzlarda taşınarak götürüldüğü ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Eski Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail A, aralarında husumet bulunduğu belirtilen oda başkanı Selahattin Kozan'ı dün silahla öldürmüş, arkadaşı Zait Korkmaz'ı yaralamıştı. İsmail A. mahkemece tutuklanmıştı.
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