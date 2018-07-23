Kahramanmaraş'ta dün eski başkan tarafından öldürülen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kozan toprağa verildi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün eski başkan tarafından silahla öldürülen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan, toprağa verildi.