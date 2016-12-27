Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullar tatil edildi.
- AA
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 28 Aralık Çarşamba ara verildi.
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