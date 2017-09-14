Kahramanmaraş’ta etkisiz hale getirilen 3 terörist hatıra fotoğrafı çektirmiş!

Tunceli'deki Munzur vadisinden, havadan ve karadan 414 kilometre takip edilerek etkisiz hale getirilen 3 teröristin hareket etmeden önce birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikleri ortaya çıktı. Fotoğraftaki teröristlerin, 29 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Nurhak dağlarındaki çatışmada yaralı yakalanan, Ovacık başsavcısı Murat Uzun'un katili "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu, ölü ele geçirilen MLKP Türkiye kırsal alan sorumlusu "Alişer Deniz" kod adlı Hüseyin Akçiçek ve PKK'nın havancısı "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu olduğu belirtildi. Akçiçek'in telefonundaki şifreli dosyada, 3 teröristin 27 Ağustos saat 12.25'te çektirdikleri fotoğraf, Akçiçek ve Topçu'nun 2 dakika sonra çektirdikleri başka bir fotoğraf ile Akçiçek'in sırt çantasıyla çektirdiği bir diğer fotoğraf bulundu. (Sabah)