Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 öğretmen, 1 doktor ve 1 vatandaş olmak üzere toplam 6 kişi için gözaltı kararı çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 6 şüphelinin evine baskın düzenledi. Polis ekipleri 4 öğretmen ve 1 doktoru gözaltına aldı. Şüphelilerden birini arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan 5 kişi, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından

emniyet müdürlüğüne götürüldü.