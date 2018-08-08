Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gaybubet evlerine yönelik operasyonlar yapıldı.

Polis ekipleri, il merkezinde saha araştırmasına ağırlık vererek gaybubet evlerini tek tek tespit etmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalarda gaybubet evi olduğu tespit edilen yerlere operasyon yapan polis ekipleri, evlerde gizlenen firari terör örgütü üyelerini yakalıyor.

Operasyonlarda, kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç polis, kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç astsubay ve şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 1 ihraç komiser, 2'si kadın olmak üzere 3 iltisaklı kurum çalışanı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.