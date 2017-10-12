Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde FETÖ’nün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz hafta il genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki dijital verilere el konuldu. Örgüt içinde öğrenci, öğretmen ve doktor unvanı kullandıkları öğrenilen şüphelilerin, örgüte üye kazandırmak adına küçük yaşta çocukların peşine düştükleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, alınan ifadelerinde çocuk yaşta örgütün hücre evlerinde yetiştirildiklerini ve bu amaca hizmet ettiklerini itiraf ettiler.

Adliyede işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, tutuklu sayısı 14'e yükseldi.