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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması: 8 tutuklu

Kahramanmaraş merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 8'i tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 8'i tutuklandı.
 
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 36 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan 36 zanlıdan 8'i tutuklandı, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Operasyon kapsamında 7 zanlı aranıyor.
 
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün askeri okullara öğrenci yerleştiren, askeri okul sorularını veren, aralarında "örgüt imamı", subay, astsubayların da bulunduğu 23'ü asker, 5'i askeri okul öğrencisi, bir polis memuru, bir öğretmen ve 13 sivil olmak üzere 43 zanlının yakalanması için 18 ilde 23 Ocak'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda, 36 kişi gözaltına alınmıştı.

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