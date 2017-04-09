Kahramanmaraş’ta 3.0 deprem
Kahramanmaraş’ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.31’de merkez üssü Çağlayancerit ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
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