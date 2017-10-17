Kahramanmaraş'ta otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü

İbrahim Üstel (74) idaresindeki 27 BY 693 plakalı otomobil, Pazarcık-Kahramanmaraş karayolunun 5. kilometresinde Mehmet Mendiz yönetimindeki 46 DT 665 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Elif Canpınar ve Ayşe Pfundsteir (67) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Canpınar ve Pfundsteir, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde, Üstel de kaldırıldığı Pazarcık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.