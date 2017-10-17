Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kahramanmaraş'ta otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İbrahim Üstel (74) idaresindeki 27 BY 693 plakalı otomobil, Pazarcık-Kahramanmaraş karayolunun 5. kilometresinde Mehmet Mendiz yönetimindeki 46 DT 665 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Elif Canpınar ve Ayşe Pfundsteir (67) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Canpınar ve Pfundsteir, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde, Üstel de kaldırıldığı Pazarcık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA