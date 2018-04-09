Kahramanmaraş'ta Özel hastanenin hastanın ölümünü yakınlarına bildirmediği iddiası

- Kahramanmaraş'ta 1,5 aydan beri özel hastanede tedavi gören annelerinin vefatını 12 saat sonra ziyaretine gittikleri hastanede öğrendiklerini öne süren hasta yakınları, hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu

İddiaya göre, 1,5 aydan beri özel hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Sehar Güler'i ziyarete giden oğlu Mahmut Güler, annesinin yoğun bakım servisinde olmadığını gördü. Bunun üzerine hastane çalışanlarına annesini soran Mahmut Güler, kadının hayatını kaybettiğini ve morga kaldırıldığını öğrendi.

Kadının diğer oğlu Adem Güler, yaptığı açıklamada, annesinin 1,5 aydır özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü, 1 Nisan'da vefat ettiğini ancak kendilerine ölüm haberinin 12 saat sonra verildiğini ileri sürdü.

Adem Güler, şunları kaydetti:

"Annemin vefatının ardından belediyede defin işlemlerini yaparken görevli, 'Anneniz 1 Nisan 02.09'da ölmüş, niye bu kadar zaman beklediniz?' dedi. Öyle denilince biz şok olduk. Annemin defin işlemlerini yaptık. Daha sonra hastaneye gelerek doktorla görüşmek istedik ancak doktor yerinde yoktu. Doktorla telefonla konuştum. Doktor, 'Biz sizi aradık ama ulaşamadık.' dedi. Ben de doktora 6 farklı telefon numarası verdiğimi, birine ulaşamadılarsa diğerini neden aramadıklarını sordum, telefonda tartıştık.

Annemin cenazesi iki gün boyunca hastane morgunda kaldı, o yüzden hastaneden şikayetçiyim."

Güler, Sağlık Müdürlüğüne giderek ifade verdiğini ve şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

- İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ihmal veya kusur tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.