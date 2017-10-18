Kahramanmaraş'ta şizofren hastası tartıştığı babasını öldürdü

Olay, gece saatlerinde Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Özdil ile oğlu Recep, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasın Recep Özdil, bıçakla babasına saldırdı. Büyük bölümü boyun ve baş kısmı olmak üzere vücuduna yaklaşık 20 bıçak darbesi alan 8 çocuk babası Aydın Özdil olay yerinde öldü. Sesler üzerine uyanarak odaya gelen Recep Özdil'in erkek kardeşi babasının cesediyle karşılaşınca polisi aradı.

Eve gelen ekipler, şizofren hastası olan ve tedavi gördüğü belirtilen Recep Özdil'i gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan inceleme ardından Aydın Özdil'İn cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.