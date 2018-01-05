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Kahramanmaraş’ta terör örgütünün propagandası yapan 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta terör örgütü propagandası yapan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

  • İHA
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 Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda propaganda yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 7 eski öğretmen, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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