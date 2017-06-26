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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Vakkas Avcı'nın kullandığı 27 BDY 96 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 31. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Araçtaki Şahin (3) ve Şıhlı Avcı (65), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü ile Gülizar, Hamza, Zeynep, Servet ve Bayram Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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