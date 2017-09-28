Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kahramanmaraş'ta, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 163 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden il merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. İsimleri belirlenin 2 şüphelinin adreslerine polis operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 163 gram bonzai ele geçiren polis, S.T. ve N.Ş.'yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.