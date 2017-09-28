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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 163 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden il merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. İsimleri belirlenin 2 şüphelinin adreslerine polis operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 163 gram bonzai ele geçiren polis, S.T. ve N.Ş.'yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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