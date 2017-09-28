Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden il merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. İsimleri belirlenin 2 şüphelinin adreslerine polis operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 163 gram bonzai ele geçiren polis, S.T. ve N.Ş.'yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.