Kahramanmaraş'ta yapılan huzur operasyonunda aranan 19 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Kahramanmaraş Havaalanı da dahil 25 ayrı noktada, 49 ekip, 202 polisle denetim yapıldı. Kimlik kontrolü yapan ekipler, vatandaşları hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konusunda da uyardı. Ekipler, özelikle kadınları yoğunluk nedeniyle meydana gelebilecek kapkaç ve hırsızlık olaylarına karşı uyararak çantalarını kapatıp ön tarafta taşımalarını söyledi.

MOTOSİKLETTE OTOMOBİL PLAKASI

Operasyonda park halindeki araçları da kontrol eden ekipler, 80 EV 039 plakalı bir motosiklette inceleme yaptı. İncelemede, plakanın lüks bir otomobile ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine şasi numarasından yapılan incelemede de motosikletin tescilinin olmadığı belirlendi.

Operasyonda ayrıca çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama karı olan 19 kişi de yakalandı. Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kavşaklar, kadıırım, cami ve alışveriş merkezleri önlerinde dilencilik yapan 43 dilencinin de yakalandığı denetimde, 22 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.