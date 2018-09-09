Kahramanmaraş’ta yapılan operasyonda 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- İHA
Alınan bilgilere göre, Özbek Mahallesi’nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Otomobilde bulunan kaçak sigaralara el konulurken, yabancı uyruklu R.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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