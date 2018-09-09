Kahramanmaraş’ta yapılan operasyonda 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.