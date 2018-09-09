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Kahramanmaraş’ta yapılan operasyonda 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, Özbek Mahallesi’nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
 
Otomobilde bulunan kaçak sigaralara el konulurken, yabancı uyruklu R.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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