Kahramanmaraş'taki FETÖ davasında karar

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada "Terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün büyük bölge abisi olduğu ileri sürülen ve "Recep" kod adını kullandığı belirlenen Ramazan Topal ve avukatı katıldı.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti Topal'a, adına kayıtlı ByLock hesabında HTS kayıtlarına göre 607 sayfa döküman ve IP kaydı bulunduğunu hatırlattı. Sanık bunu kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme, Topal'a örgüt içerisinde "Recep" kod adını kullanıp kullanmadığı sorusuna, sanık, kod adı kullanmadığı yanıtını verdi.

Mahkeme heyetinin "FETÖ/PDY nedir?" sorusuna Topal, "FETÖ/PDY terör örgütüdür. Fetullah Gülen de terör örgütü lideridir." diye cevap verdi.

Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, Topal'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapse mahkum etti.