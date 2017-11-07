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Kahramanmaraş'taki FETÖ davasında sanığa 4 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ta FETÖ soruşturmasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
 
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen astsubay B.B. ile avukatı katıldı.
 
Daha önceki duruşmalarda bazı kurumlardan istenen evrakların mahkemeye ulaştığını belirten mahkeme başkanı, belgelerin okunmasının ardından sanık B.B'nin, adına kayıtlı "ByLock" hesabında HTS kayıtlarına göre 98 sayfa doküman ve IP kaydı bulunduğunu hatırlattı.FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığını kabul eden sanık B.B. "Ben bu terör örgütü ile ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Yalan söylemedim. Türk adaletine güveniyorum" dedi. 
 
Mahkeme heyeti sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararlaştırdı.Karar, onanması için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

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