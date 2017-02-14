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Kahvede kanlı hesaplaşma: 2 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi 5008 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 40 yaşındaki Yunus Tuncel ile 43 yaşındaki Ali Asiltürk tabancayla öldürüldü. Olayda kurşunlarla yaralanan Abdurrahman A. ile Nazif G. ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
 
Silahı kullandığı iddia edilen 54 yaşındaki Hasan K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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