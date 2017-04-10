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Okmeydanı'nda kahvehanede vatandaşlara tehdit

Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları, halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit eden silahlı ve maskeli grubun üyeleri yakalandı

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Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'nda bir kahvehaneye akşam saatlerinde gelen silahlı ve kar maskeli kişilerin vatandaşları tehdit ettiği ihbarı üzerine, polis ekipleri, olayın meydana geldiği iş yerine gitti.

Kahvehanedeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, silahlı 3-4 kişinin "Mahallemizde faşist çalışmalara izin vermeyiz. Bu mahalle, devrimcilerin mahallesidir, öyle kalacaktır. Bu böyle biline" diye tehditte bulunduktan sonra iş yerinden ayrıldığını belirledi.

Silahlı kişilerin kahvehanedeki vatandaşları tehdit ettikleri anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri, bazı sosyal medya sitelerinde yer aldı.

YAKALANDILAR

Daha önce bir çok eyleme katılan ve DHKP-C'li oldukları tespit edilen şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

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