KAIHLMUN’18 başladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin bu sene üçüncüsünü organize ettiği Model Birleşmiş Milletler Konferansı KAIHLMUN’18 “Gerçek Ötesi ve Adalet” teması altında 22 Şubat 2018 tarihinde başladı.

KAIHLMUN, “Değişimi Değiştir” ile “İnsan Onuru ve Müdahaleler” temaları kapsamında gerçekleştirdiği ilk iki konferansın ardından bu sene “Gerçek Ötesi ve Adalet” temasını ele alarak, dünya politikasında çarpıtılmış ve çeşitli şekillerde manipüle edilmiş gerçekliğin objektiflikten daha fazla önem gördüğünün altını çizmek istiyor.

Katılımcılarına İngilizce, Arapça ve Osmanlıca Türkçesi dillerinde bildiri yazma ve tartışma olanağı sunan KAIHLMUN Konferansları, uluslararası ilişkilerde karşılaşılan politik, sosyolojik ve ekonomik birçok problemi lise öğrencilerinden oluşan nitelikli guruplarla tartışmaya açmaktadır.

KAIHLMUN, 3 farklı kıtadan ve onu aşkın ülkeden (ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Hindistan Pakistan, Ürdün, Kazakistan, Romanya, KKTC, Karadağ, Kosova) öğrencileri bir araya getirerek kültürel etkileşim ve fikir paylaşımına zemin hazırlamakta, küresel barışa hizmet sayılabilecek bir sürecin parçası olmayı hedeflemektedir.

Bu sene KAIHLMUN’18 Konferansı kapsamında KAIHLMUN akademik takımı aktüel konuların yanı sıra insanlık tarihine yön vermiş olayları ve geleceğe ait projeksiyonları da gündeme alarak katılımcılarına geçmiş ile gelecek arasında köprü kurma ve tarihi yeniden yazma fırsatı sağlayan sekiz komite sunmakta. Bu yıl gerçekleşecek konferansın komitelerinde: Bilim ve Teknoloji Yüksek Komisyonunda: Yapay zekâların insan ve dünya üzerindeki etkileri; Fütüristik BM Güvenlik Konseyinde: Güvenlik Konseyi reformu; BM Küresel Bağlılık Komitesinde: Özerk Bölgeler Ve Bağımsızlık; BM Kıbrıs Müzakereleri Komitesinde: Diaspora ve Kıbrıs Antlaşmaları; BM İnsan Hakları Konseyinde: Mısır Askeri Darbesi ve Yemen İç Savaşı; İslam İş Birliği Teşkilatında: Körfez Krizi, Suriye İç Savaşı ile Kudüs problemi; Divan-ı Hümayun Komitesinde: Mohaç Seferi tartışılacak.

Katılımcıların, nesnelliğin çarpıtılmış normları hakkında derin bir anlayışa sahip olmalarını hedefleyen KAIHLMUN’18, ulusal ve uluslararası arenadan 250’yi aşkın katılımcıyı ağırlıyor. Kartal AIHL Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda açılışı yapılan KAIHLMUN’un komite çalışmaları ise 25 Şubat’a kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli kampüsünde sürecek.