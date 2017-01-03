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Kaldırımda yürüyen adamın TIR'ın altında sürüklendiği feci kaza kamerada

Afyonkarahisar’da, kontrolden çıkan bir TIR’ın elindeki poşetle kaldırımda yürüyen adamı altına alarak metrelerce sürüklemesi neticesinde meydana gelen trafik kazası, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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MOBESE kameralarına yansıyan Çevreyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir TIR’ın yolun sağ tarafındaki kaldırıma doğru hızla ilerlediği görülüyor. Daha sonra TIR’ın kaldırımda elinde poşetle yürüyen bir adamı altına alarak metrelerce sürüklemesi ve ardından da devrilmesi kamera görüntülerinde yer alıyor.
 
Feci kaza sonrası yayanın ve TIR sürücüsünün sağlık durumları ile akıbet ise bilinmiyor.
 

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