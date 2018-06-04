Kale Belediye Başkanı Hayla görevden uzaklaştırıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın, hakkında devam eden yargılamalar sebebiyle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Adı geçen belediye başkanının hakkında devam eden yargılamalar sebebiyle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25 Mayıs 2018 tarih ve 11732 sayılı oluru ile görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiş olup, aynı tarihte görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Erkan Hayla, 25 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış, yerine geçen hafta meclis üyeleri arasında yapılan oylamada AK Partili Mehmet Salih Sağınç seçilmişti.