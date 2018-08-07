Kale surlarına çıktı, 15 metre yükselikten kafa üstü düşerek hayatını kaybetti Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bulunan tarihi Hadrianus Kapısı'nın (Üç Kapılar) uzantısı olan kale surlarına, turistler için konulan demir merdiveni kullanarak çıkan Evren Şenkaya (38), bir süre sonra bulunduğu yerden ellerini kullanarak inmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Şenkaya, yaklaşık 15 metreden düştü.