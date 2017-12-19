Kalın'dan BAE Dışişleri Bakanına tepki

Sözcü Kalın, BAE Dışişleri Bakanı Zayed'in, Twitter'da bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması üzerine Twitter'dan mesaj yazdı.

Kalın, "Zayed'in Türkler ve Arapları bir kez daha karşı karşıya getirmeye çalışan bu propaganda yalanını retweet etmesi çok ayıp. O zaman Medine'yi İngiliz planlarına karşı cesurca savunan Fahreddin Paşa'ydı. Şimdi yeni moda ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak mı?" ifadesini kullandı.