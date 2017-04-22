Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da cezaevinde görevli 47 yaşındaki astsubay Erhan Dizkırıcı, görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
Hilvan Cezaevi'nde görevli olan astsubay Erhan Dizkırıcı, görevliyken kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından kalp krizi geçirdiği fark edilen Dizkırıcı, ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırama Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden astsubay Erhan Dizkıran'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Amasya'ya gönderildi.
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