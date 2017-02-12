Kalp nakli bekleyen minik Tuğra'nın durumu kritik

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bodrum'da yaşayan Çiğdem - Mehmet Dizyörür çiftinin kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatından sonra 11 Mart 2016'da takılan yapay kalp cihazıyla yaşamaya başlayan Tuğra Dizyörür, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

"Joe Dalton" adını verdiği 2 kilogramlık yapay kalp cihazı ile hayata bağlanmaya çalışan Tuğra'nın şu an için yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermediği öğrenildi.

-"Nakil listesinden çıkarıldı"

Tuğra'nın babası Mehmet Dizyörür, hastanedeki doktorların oğullarını yaşatmak için uğraştığını, enfeksiyonun çok ağır geçtiğini söyledi.

Doktorlardan Tuğra'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldıklarını anlatan Dizyörür, "Oğlumuz şu an yoğun bakımda. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söyledi. Çok ağır enfeksiyon geçirdiği için kalp nakil listesinden çıkarıldı. Çok üzgünüz, yapacak bir şeyimiz yok, tedaviye yanıt vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Tuğra, solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle 1 hafta önce hastaneye kaldırılmıştı.

- Anne ve doktorları organ bağışı çağrısında bulunmuştu

Doğuştan kalp hastası olan koyu Fenerbahçe taraftarı Tuğra, İstanbul'daki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirilmiş, anne Çiğdem Dizyörür ile Tuğra'nın tedavisini üstlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar, küçük çocuğun hayata tutunması için organ bağışı çağrısında bulunmuştu.