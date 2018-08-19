Kaman İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ'den açığa alındı
Kırşehir'in Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir yıldır Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan Üsteğmen Y.M, İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında açığa alındı.
Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Y.M'nin, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından askeri kimliğine ve silahına el konuldu.
Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Hakkari Çukurca Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan Y.M, bir yıl önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına atanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.