Kamboçya'da vatana ihanetten tutuklu muhalif lider Kem Sokha'nın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı

Mahkeme, Kem Sokha'nın tutuklu yargılanma süresini 6 ay uzattı.

Kem Sokha'nın avukatlarından biri, mahkemenin, ulusal güvenliğin ve ilerideki soruşturmaların yararı açısından müvekkilinin tutukluluk halinin devamına karar verdiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, geçen hafta, sosyal istikrarın sağlanması gerekçesiyle Sokha'nın kefaletle tahliye talebinin reddine karar vermişti.

Ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partideki 118 isim siyasetten men edilmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasından sonra Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti. Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla geçen yıl 3 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Kamboçya'da iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), 29 Temmuz'da yapılan, ana muhalefet partisinin yer almadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.