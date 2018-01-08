KAMEK kurs kayıtları başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde (KAMEK) Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kurslarının kayıtları 8 Ocak 208 Pazartesi günü başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezindeki kurs merkezinde 8-26 Ocak 2018 tarihleri arasında kaydı yapılacak olan Kamek kursları; Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu Türk Halk Oyunları, Bağlama, Ahşap Boyama, Resim(Yağlı Boya) Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca ve Yazarlık Atölyesi olarak gerçekleşecek.

Özel İdare İş Merkezinde kurs merkezinde 8-26 Ocak 2018 tarihleri arasında kaydı yapılacak olan Kamek kursları; Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama, Keçe Tasarım, Takı Tasarım, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Pastacı Çırağı, Corel Draw, Osmanlıca, Kur’an-ı Kerim, Keman, Ney, Bağlama, Kanun, Klarnet, Ritim(Bendir) Ud olarak gerçekleşecek.