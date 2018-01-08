KAMEK kurs kayıtları başladı
Kısa adı KAMEK olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları halka hizmet vermeye devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde (KAMEK) Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kurslarının kayıtları 8 Ocak 208 Pazartesi günü başladı.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezindeki kurs merkezinde 8-26 Ocak 2018 tarihleri arasında kaydı yapılacak olan Kamek kursları; Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu Türk Halk Oyunları, Bağlama, Ahşap Boyama, Resim(Yağlı Boya) Kur’an-ı Kerim, Osmanlıca ve Yazarlık Atölyesi olarak gerçekleşecek.
Özel İdare İş Merkezinde kurs merkezinde 8-26 Ocak 2018 tarihleri arasında kaydı yapılacak olan Kamek kursları; Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama, Keçe Tasarım, Takı Tasarım, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Pastacı Çırağı, Corel Draw, Osmanlıca, Kur’an-ı Kerim, Keman, Ney, Bağlama, Kanun, Klarnet, Ritim(Bendir) Ud olarak gerçekleşecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.