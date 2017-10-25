Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kamerun'da trafik kazası: 15 ölü, 20 yaralı

Kamerun'da yolcu otobüsünün kamyon ile çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Yaounde-Douala karayolunda Edea kenti yakınında 70 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazanın, otobüs sürücüsünün hatalı sollama yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Olayda 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ulaştırma Bakanı Edgar Alain Mebe Ngo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazaya karışan otobüs firmasının üç ay süreyle trafikten men edildiğini ve hakkında soruştuma başlatıldığını bildirdi.

Mebe Ngo, otobüs sürücüsü hakkında cezai işlem başlatıldığını, ayrıca bir yıl süreyle ehliyetinin elinden alındığını ifade etti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atilla Taş: Verdiler gazı, en son Silivri'yi boylattılar bana

Atilla Taş: Verdiler gazı, en son Silivri'yi boylattılar bana

İşte Kim Jong-un ordusunun gerçek yüzü

İşte Kim Jong-un ordusunun gerçek yüzü

Yerin 14 metre altındaki cesetler çıkarıldı

Yerin 14 metre altındaki cesetler çıkarıldı

Hayvanların ultrason görüntüleri şaşkınlık içinde bıraktı

Hayvanların ultrason görüntüleri şaşkınlık içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA