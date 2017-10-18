'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

AK Parti Gençlik Kolları’nın üniversiteye ilk defa giren öğrencilerle ilgili olarak yürüttüğü "Kampüse Hoşgeldin" programı ile ilgili eğlenceli bir tanıtım videosu hazırlandı. Hazırlanan videoda AK Parti'nin önde gelen bir çok ismi üniversite dönemlerinde yaşamış olduğu anıları anlattı.

"Kampüse Hoşgeldin" projesiyle ilgili hazırlanan tanıtım videosunda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Ravza Kavakçı Kan, Çiğdem Karaaslan, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Mahir Ünal, Erol Kaya, Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK PARTi Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş yer aldı.