Kamu Başdenetçisi Malkoç: Sınava yetişemeyen öğrencilerle ilgili çalışmamız sürüyor

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Malkoç, Gümüşhane Üniversitesi tarafından düzenlenen “Geçmişten geleceğe Türkiye” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen panele AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Başdenetçi Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunu tanıtarak, ÖYSM’nin yaptığı sınavda 15 dakika kuralıyla ilgili düzenlemeyi örneklendirdi.

Malkoç, "Gazetelerde okudunuz ağlayan, üzülen bir yılım heba oldu diyenler vardı. Bunun telafisi yok. Hatta intihara teşebbüs edenler bile olmuş. Bazı veliler bize müracaat etti. Hemen harekete geçtik. ÖSYM’deki arkadaşlarla, YÖK’le, uzmanlarla görüştük. Anayasa temel haklar vardır. Kanunla düzenleme yaparken dahi bu hakkın özüne dokunamazsın. İlacıyla gelen öğrencinin sınavını bile iptal etmişler. Bizim uğraşmamız sonucu iptallerini geri aldılar. Sınava yetişemeyen öğrencilerle ilgili çalışmamız sürüyor. Yüzlerce öğrencinin hakkı geri alındı. Bu kurum bu işe yarıyor. Bundan sonra daha çok göreceksiniz" dedi.

"Batı medeniyeti artık tökezliyor"

Dünyanın yeniden şekillendiğini ve batı medeniyetinin artık tökezlemeye başladığını kaydeden Malkoç, "Batı medeniyeti 3 sütun üzerine yükselmiştir. Birisi Roma hukukudur. Roma hukukunda Romalılar ve diğerleri vardır. Biz böyle bir ayrım yapmayız. Biz ve diğerleri diye bakmayız. Onun için batı medeniyeti tökezliyor. Kendilerinden olana ayrı bakıyor diğerlerini insan yerine bile koymuyorlar. Bizim medeniyetimiz daha farklıdır. Biz insana bakarken Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Yaratılarını severiz yaratandan ötürü’ Batı medeniyeti yorulmuştur. Yeni medeniyet doğacaktır bütün insanlığı kuşatan. Onun için gençlerin iyi yetişmesi gerekir. Hocalarınızın anlattığıyla ders kitaplarıyla yetinememeniz gerekir. Daha çok çalışmanız gerekir. Şimdi inanılmaz derece kaynak ve imkan var" diye konuştu.

Öğrencilere yönelik tavsiyelerinde kendilerinin üniversitede olduğu zamanlarda 5 bin gencin sağ-sol çatışması sonucu toprağa girdiğini hatırlatan Malkoç, "TV, sosyal medya, dizilere fazla zaman ayırmayın. İnsanlık için kendinizi iyi yetiştirin. İş sizde başlıyor ve sizde bitiyor. Bütün mesele zamanı iyi planlamakta" tavsiyelerinde bulundu.

"Bu memlekette istikrarın olması için önce siyasi istikrarın olması şart"

Türkiye’nin geçmişte hep vesayet yaşadığını, cuntacıların bu kargaşalardan faydalanarak kendine alan açtığını kaydeden Malkoç, "Cuntacılık, komitacılık, vesayetçilik hastalığı, milletten oy almadan memleketi yönetme hastalığıdır. Bu hastalık Türkiye’de her dönemde nüksetti. Özellikle siyasetin zayıf kalmasıyla. 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümet var. 1-1,5 yıla bir hükümet düşüyor. 1,5 yılda siz üniversite değişseniz başarılı olabilir misiniz? Yine iyi geldik bu noktaya. Bu memlekette istikrarın olması için önce siyasi istikrarın olması şart" diye konuştu.

İnsanoğlunun nimetin içinde olduğu zaman o nimetin kıymetini yeterince bilmediğine değinen Malkoç, "İçinde bulunduğumuz nimetlerin farkına varın" tavsiyesinde bulunarak, "Toplumun istediği daha iyi eğitim, daha huzurlu bir ülke ve güçlü bir ekonomi. Gençler; ne istediğinizi bilirseniz onu bulursunuz, ama bilemezseniz hiçbir şey bulamazsınız" dedi ve geçmişten örnekler vererek gençlere o günleri ve şimdiki durumu anlatan kıyaslamalar yaptı.

"Kim bu memleketi yönetmek istiyorsa kursun partisini, gitsin milletten oy istesin"

Türkiye’nin şuanda hem kalkınmasını sürdürüp hem de terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Malkoç, "15 Temmuz’da bir örgüt çıktı karşımıza. TSK’ya 40 yıldan beri soktuğu hainlerle, generaller, silahlı askerler, tank, zırhlı araç ve savaş uçaklarıyla darbe yapmaya kalktılar. Bu devlet ele geçirilmek için değil hizmet etmek için var. Kim bu memleketi yönetmek istiyorsa kursun partisini, gitsin milletten oy istesin. Millet isterse yönetsin. Yok öyle yağma. Bu millet, Allah müsaade etmez. Recep Tayyip Erdoğan gibi dirayetli bir lider çıkar, bu millet size haddinizi bildirir" dedi.

"Hangi sonuç çıkarsa çıksın milletin kararıdır, herkes öpecek alnına koyacak, Türkiye’de yoluna devam edecek"

Daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandıran Malkoç, referandum süreci ve yeni anayasayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye siyasi olgunluk açısından çok güzel bir noktada. Yanlış yapan cezasını görecek. Bizim tarihimizde millet ilk kez anayasayı, hukuku ve demokrasiyi koruyarak geleceğine sahip çıktı 15 Temmuz’da. FETÖ, PKK, DAEŞ’la mücadele ediyor, 3 milyon Suriyeli mülteciyi bakıyoruz. 60 milyon seçmeni olan ülkede bu siyasi olgunluğa ermiş olan topluluğun vereceği karar isabetli bir karardır. Hangi sonuç çıkarsa çıksın milletin kararıdır. Herkes öpecek alnına koyacak. Milletin iradesi budur diyecek. Türkiye’de yoluna devam edecek."

"Türkiye’nin yarınları bugünden çok daha iyi ve güçlü olacaktır"

Programın sonunda öğrencilere "Kendinizi iyi yetiştirin, diplomanızı aldığınız zaman iş arayanlar gelip bulsun sizi" tavsiyesinde bulunan Malkoç, "Türkiye’nin yarınları bugünden çok daha iyi ve güçlü olacaktır. Biz düne göre çok iyiyiz. Ama 21'nci yüzyılda bizim medeniyetimizin tohumları meyve verecek, Balkanlarda da Orta Doğu’da da Kafkasya’da da huzur olacak. Yeter ki gayret edelim" dedi.

Malkoç’a konuşmasının ardından Rektör Prof.Dr. Zeybek tarafından günün anısına çiçek takdim edildi.