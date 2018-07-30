Kamu hastanelerinde görevli polislerin yanı sıra artık jandarma da görev yapacak
Sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başlandı. Artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görev yapacak. Samsun'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlardan da tam destek geldi.
- İHA
Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı.
İHA'nın haberine göre, son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için bir an önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görevlendirildi.
Samsun'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlardan tam destek geldi ve vatandaşlar uygulamanın faydalı olacağını söyledi. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi bir şiddet olayında polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.
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