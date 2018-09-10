Kamu kurumlarına 53 bin personel alınacak
Kamu kurumları 53 bin personel alımı için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet'e yeni personeller alınacak. Peki hangi kurum kaç kişi alacak? İşte ayrıntılar...
İşsizlikle mücadele için kolları sıvayan Hükümet, kamuda istihdam için düğmeye bastı. A'dan Z'ye bir çok bakanlığa yeni personel alınacak.
İşte personel alınacak devlet kurumları:
ADALET BAKANLIĞI: Adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel alınacak. Bin adli hakim ve savcı için Aralık'ta başvurular olacak. 100 idari yargı hakimi alınacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da yapılacak. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla bin 12 engelli işçi ve 528 eski hükümlü işçi olmak üzere bin 540 sürekli işçi alınacak. Başvuru süreci başladı.
EMNİYET: 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular 19 Eylül'e kadar alınacak. Ayrıca 7 bin bekçi alımı yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI: İŞKUR aracılığıyla 5 bin 298 sürekli işçi alacak.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.