"Kamu projeleri" görücüye çıkacak

Kamu Bilişimcileri Derneği (KBD) İkinci Başkanı Yakup Şıvka, 16-19 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Kamu Bilişim Zirvesi'nde "Potansiyelini Bilişimle Keşfet" başlığı altında kamuda gerçekleştirilen bilişim projelerinin poster sunumlarının sergileneceğini belirtti.

Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanarak vatandaşlara daha kaliteli, hızlı, doğru ve güvenli hizmet vermek için çalışan bilişimcilerin buluşma adresi Kamu Bilişimcileri Derneğinin her yıl düzenlediği Kamu Bilişim Zirvesi'nin ikincisinin 16-19 Kasım'da Antalya’da gerçekleştirileceğini ifade ederek, zirvede, "Potansiyelini Bilişimle Keşfet" başlığı altında kamuda gerçekleştirilen bilişim projelerinin poster sunumlarının sergileneceğini söyledi.

Sözlü sunumlarla deneyimlerin paylaşılacağı zirveye, 110'dan fazla kamu kurumundan üst düzey yönetici ve daire başkanlarının katılacağına dikkati çeken Şıvka, aynı zamanda etkili bir sosyal paylaşım ortamı sağlayan etkinliğe, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 500'den fazla bilişimcinin katılmasını beklediklerini anlattı.

Şıvka, projelerinin sergilenmesini isteyen kamu bilişimcilerinin, hazırlayacakları posterleri 1 Kasım'a kadar "info@kbd.org.tr" adresine göndermelerini istedi.

Kamuda yapılan projelerin diğer kurumlar tarafından tanınmasını amaçladıklarını vurgulayan Şıvka, bazı projelerin kamu kurumları arasında ortak kullanımının sağlanmasının yararlı olacağını bildirdi.

Hem kamuda hem de özel sektördeki bilişime ilişkin projelerin tanıtılacağını aktaran Şıvka, "Kurumların, ihtiyaç duydukları projeleri ortak kullanabilmelerini sağlamayı amaçladığımız bu uygulamayla hem zaman hem insan hem de kaynak tasarrufunun sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Zirve sürecinde sergilenecek projelerden bazılarının sunumlarının yapılacağını dile getiren Şıvka, yerli yazılım ve donanımların ön plana çıkarılacağını belirtti.

Şıvka, Anadolu Ajansı ile Ar-Ge firması tarafından başarılı bir şekilde uygulamaya konulan "depolama alanı" uygulamasının anlatılacağına dikkati çekerek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından içerik güvenliği sağlanan veri iletişimi sağlayan Kamu-Net'in de anlatılacağını kaydetti.